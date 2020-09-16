女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，夫妻結婚近14年，育有兩子一女，一家五口和樂融融，郁方近日重返螢光幕拍戲，但豪門丈夫卻被周刊拍到，和女助理互動親密，同時還被指「2度失婚名媛」錢德月走得很近，對此，郁方也出面回應了。

郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚14年，育有兩子一女。（圖／本報系資料照片）

郁方時隔7年重返螢幕，近日幾乎都在嘉義拍戲的她，老公陳昱羲卻被爆夜生活很精采，根據《鏡周刊》報導，陳昱羲被直擊，和女助理互動親密，主僕除了工作外，還一起用餐，陳昱羲甚至充當助理的司機，載她回家。

除了女助理外，陳昱羲也遭指與「2度失婚名媛」錢德月走得很近，陳昱羲被周刊拍到，陳昱羲特別開車接送錢德月，他還很有紳士風度地幫錢德月開車門，兩人就消失在台北街頭，而陳昱羲隔天一早還去錢德月家取車。

郁方2006年與陳昱羲步入禮堂。（圖／本報系資料照片）

陳昱羲陸續被拍到與異性互動親密，對此，郁方強調，她老公跟錢德月沒有什麼，他們兩個人是多年的好友，至於陳昱羲和女助理，郁方則表示，珠寶業的員工幾乎都是女性，助理每天要處理很多事情「這種小事不會放在心上」。

(中時新聞網)