卡神楊蕙如。（中天電視提供）

身兼民眾黨員的台北農產公司祕書董德堉，傳因不滿屢遭柯文哲切割，心灰意冷之下，8月已向北農請辭。「卡神」楊蕙如意外捲入柯陣營內鬥，認為無端遭牽連，在臉書爆料柯文哲賴帳、不接電話裝死。對此，柯文哲昨（15）日受訪時表示，當時很多募款活動他都不曉得，帳目太亂了，晚間楊蕙如也在臉書回應，約柯文哲下周開直播對質。

面對楊蕙如爆料，稱2014年選舉活動柯陣營一毛錢都沒有出，還拿走100多萬元的紀念品沒付錢，柯文哲表示，2014年是扮演候選人角色，很多募款活動根本不曉得，「過去的事情，我也不太想去講什麼」，反嗆「她不敢來（對質）！」

對此，楊蕙如再度透過臉書回擊笑說，「柯文哲今天語無倫次完全不敢回應我的問題。還說我不敢出面，呵呵」強調下周都在台北，如果柯文哲不是「臭俗辣」，要約台北市政府中庭廣場開直播辯論也好、對質也好，「時間你開出來我都等你！」或拉個棚錄影Live也可以。

楊蕙如也嗆柯文哲「笑你不敢」，現在沒選舉不怕被藉機蹭票，下周趕快約一約，「要討論你當年欠款賴帳的事？還是要討論你委託我網軍的事或是你的網軍系統？還是要討論你這幾年來逼走的人說過的謊？我都奉陪！」如果一天吵不完可以多開幾天直播，或是每個電視台開一場大戰，「一周五天也可以！等你啊！」

這幾天在度假不在台北，柯文哲今天語無倫次完全不敢回應我的問題。還說我不敢出面，呵呵。 度假中，等心情好再來完整回應，不過先講一下。 下一週整周我都在台北，柯文哲如果不是臭俗辣，看是約台北市政府中庭廣場開直播辯論也好，對質也好，時間你開出... 由楊蕙如發佈於 2020年9月15日 星期二

(中時新聞網)