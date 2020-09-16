「美豬」議題延燒全台，民眾黨、時代力量等民意代表舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部都無人出席，部長陳時中卻有空登小巨蛋為歌手詹雅雯演唱會助陣，引起各界撻伐。國民黨立委鄭正鈐痛批，陳一下說開放美豬可換得台灣國際地位，一下又說「不會為國際地位犧牲食安」，立場前後矛盾、語句顛三倒四，到底是在繞口令還是精神錯亂？

鄭正鈐14日在臉書發表《陳時中要不要考慮改行當歌手？》一文，表示陳時中說開放美豬可換得台灣國際地位，但他接受電視節目專訪時卻又說「不會為國際地位犧牲食安」，前後語句顛三倒四、充滿矛盾，「到底哪一句才是真的？是在繞口令還是精神錯亂？」

針對防疫，鄭正鈐也提出質疑：「陳時中說近期會和全球新冠疫苗供應平台（COVAX）簽約，確保台灣能得到疫苗採購，但總人口約3800萬的加拿大，已從全球4家公司取得至少8000萬劑新冠疫苗，且還在與其他公司談判增購中。究竟全球大國已買走了多少新冠疫苗？COVAX已有165國加入，台灣現才正在與COVAX簽約，要買到疫苗恐怕也是最後，台灣還買得到嗎？」

不僅如此，鄭正鈐更直言：「陳時中才剛去拍了時尚雜誌的流行潮照，接著又到站上小巨蛋在女歌手的演唱會開唱，陳時中真的很忙！連蘇貞昌很羨慕地說陳時中是『被政治耽誤掉的歌手』。陳時中要不要慎重考慮一下改行去當歌手？」

(中時新聞網)