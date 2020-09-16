8月中舉行的高雄市長補選，國民黨當時派高雄市議員李眉蓁出戰，最終僅拿24萬多票落敗！前立法院長王金平介紹的前立委李勝峰，是當時李眉蓁競選團隊的重要操盤手。名嘴羅友志昨在臉書提及近日國民黨幾次失敗都直接或間接與王金平有關，並批國民黨主席江啟臣，「你如果還不振作、清醒起來自己當家，那你乾脆去王金平他家當個小僕人！」

李眉蓁參選高雄市長補選時曾遇到論文風波，當時李眉蓁先是指「蔡英文總統先回應論文，我再依相同標準回應」，一度傳出是黨中央指示她冷處理到底。然而，知情人士透露，國民黨祕書長李乾龍早就建議李眉蓁正式道歉，但地方輔選團隊內部意見紛歧不一。當時李勝峰主導李眉蓁競選團隊，形同選戰導師，提出許多精闢見解，並為李眉蓁找來台大教授團隊擬定政策白皮書。然而，李眉蓁當時陷入論文風波，道歉時間較晚，造成論文爭議延燒，外界當時認為，競選團隊整合出現問題。

羅友志昨晚在臉書提及，高雄議長補選，因為前副議長不肯妥協，國民黨差點連三敗—王金平的人。高雄市長補選，李眉蓁論文事件，李勝峰操作「不道歉」失敗，兵敗如山倒—王金平要的人。兩岸海峽論壇，推大陸基層輿論最討厭的國民黨人，造成「求和說」之恥—王金平，本人。硬要選總統，拉郭台銘、傷韓國瑜，也是王金平。羅友志砲轟江啟臣，「你如果還不振作、清醒起來自己當家，那你乾脆去王金平他家當個小僕人！」

網友則回文表示「選民覺醒，才是重點，檯面上誰鬥誰、誰扯誰，都是一場戲，管它的」、「解讀的非常好。但國民黨還在睡」、「國民黨真的沒救了」、「國民黨一直搞不清楚自己在扮演什麼角色！真的讓人哭笑不得！什麼知識藍、經濟藍，只是知識爛、經濟爛的糊塗蟲」。

(中時新聞網)