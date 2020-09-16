金管會公告最新裁罰案，指出對新光人壽進行金檢時，發現在資產配置、投資決策、風控等共有6大內控缺失，對此除重罰2760萬元及5項糾正、國外投資額度上限自43％降至39％外，並勒令董事長暨董事吳東進停職至本屆任期結束、解除投資長袁宏隆職務。

新壽此次遭金管會重手開鍘，金額創下僅次於南山「境界」之亂3000萬元的歷史次高，而吳東進董事長及董事職務遭停職至2023年任期屆滿，期間不得支付相關報酬及福利，袁宏隆遭解除管理職、且5年內不得派任投資相關職務，亦為黃天牧接任主委以來最重裁罰。

保險局長施瓊華表示，新壽整體投資架構及業務權責劃分出現嚴重缺失，雖設有須經董事會核准的證券投資審議委員會（簡稱投審會），卻將資產負債管理委員會（簡稱資負會）層級拉高至決策投資配置，嚴重破壞公司內控結構，此部分遭裁罰1200萬元。

施瓊華指出，新壽資負會由吳東進主持、半數成員由其指派，無須經過董事會核准，除缺乏內控機制、人員遴選設計亦失當，不利投資決策客觀評估。由於資負會決議凌駕董事會決策，致使新壽今年首季投資風險急升、超越董事會設定胃納量，3月自結淨值比僅2.2％。

其次，新壽的投資決策及風險管控管缺失明確，除有投審會無視風險管控單位提出的警示及建議狀況，對國外投資逾一定金額以上案件僅由袁宏隆一人核定，且集中數日鉅額資金投資於特定標的，不利投資風險監督控制，此部分亦遭裁罰1200萬元。

施瓊華指出，袁宏隆為拉高新壽淨值，曾在2018年底對投資股票部位拉尾盤作價，造成持股成本增加，損害公司利益。且當日投資分析報告對此臨時改變投資方向，交易室交易紀錄亦出現與實際交易狀況不符狀況，投資決策草率且投資交易紀律嚴重廢弛。

另外，新壽投資部門有2人遭查出利用職務之便，利用親友人頭帳戶買賣與公司相同標的股票、或進行當沖標的獲利情況，對交易決策的洩密防範控管有欠嚴謹，遭裁罰360萬元。此外，處分帳列攤銷後成本（AC）債券後出現以高於原價買回狀況，遭予以糾正處分。

因此，金管會除對新壽合計裁罰2760萬元及5項糾正，由於吳東進及袁宏隆已非首次出現決策缺失，因此勒令停止吳東進董事及董事長職務至2023年任期屆滿、不可支付報酬及福利，並解除袁宏隆投資長及副總經理職務，且5年內不得派任與投資相關職務。

金管會亦要求新壽應檢討整體投資架構流程及業務權責劃分，以及資負會成員組成或存在必要性及合理性，明確區隔董事會及經營管理階層的權責劃分。投資決策相關委員會會議應全程錄音、逐字記錄出列席人員發言備查，並從嚴究責資負會及投審會成員。

(時報資訊)