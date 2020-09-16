兩岸連鎖時尚酒店品牌富驛-KY（2724）持續透過「直營轉加盟」方式改善營運體質，宣布以900萬美元（約新台幣2.63億元）出售台灣3家酒店固定資產，並繼續以現有名稱經營。雖然改採「純賺管理費」方式將使營收規模縮水，但有助於改善財務結構及獲利表現。

富驛公告，子公司台灣富驛與亞奎納斯酒店管理顧問簽訂買賣、加盟及租賃契約書，以900萬美元出售旗下台北、台南、高雄3家酒店的裝潢、設備等固定資產，並將空間轉租給亞奎納斯，亞奎納斯則委由台灣富驛以現有名稱繼續經營。

富驛在大股東新加坡富麗華接掌經營後，針對中國大陸據點亦採「直營轉加盟」方式汰弱留強，以降低財務負擔。去年重整集團組織架構，將旗下子公司精簡為台灣富驛、中聯時代2主體，分別負責台灣、中國大陸據點的經營管理。

據富驛年報揭露，目前在中國大陸僅剩上海徐家匯富驛時尚酒店1處直營據點，另有19家授權加盟據點。而台灣則有台北、台南富驛時尚酒店及高雄富驛商旅等3處直營據點，此次處分將使上述3家台灣直營據點轉為加盟據點，未來不再認列營收、僅認列管理費用。

富驛表示，亞奎納斯酒店管理顧問來自新加坡，但與大股東新加坡富麗華酒店（Furama）集團無關，此次處分收益暫估約800萬元。透過「直營轉加盟」僅純賺管理費，將使營收規模縮水，但可充實營運資金、改善財務結構並增進經營效率，有助長期營運發展。

富驛受新冠肺炎疫情衝擊、認列台灣直營據點資產減損0.56億元拖累，2020年上半年稅後虧損1.18億元、每股虧損1.74元，較去年同期虧損0.25億元跳增。不過，隨著國旅需求復甦，8月自結合併營收2029.7萬元，月增14.2％、年減21.84％，站上今年次高。

(時報資訊)