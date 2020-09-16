金管會對全球人壽進行金檢時，發現有核對保單借款、評估投資型保單風險、替法人假投保真理財等7大內控缺失，對此裁罰470萬元、予以6項糾正。另外，台壽保則因投資不動產收益未達規定標準門檻，亦遭裁罰100萬元。

保險局長施瓊華指出，全球人壽對保戶辦理保單借款或房貸後短期再投保，有要保文件未確實填報資金來源、保戶借款或負債金額狀況，未建立正確性檢核控管機制，另對保戶未提出申請文件即繳交投資型保單超額保費案件持續增額保費核保，遭裁罰180萬元。

其次，全球人壽辦理資訊系統採購案時增加系統開發費用，未請總機構法遵主管出具符合法規及內規意見並簽署負責，遭裁罰60萬元。另外，未確實了解企業實際保險需求、目的及適合度即給予承保，以致出現「假投保真理財」狀況，亦遭裁罰60萬元。

再者，全球人壽對評估投資型保單客戶風險屬性，對於不符規定遭退件者採重新填寫並提高風險屬性方式因應，未確實評估認識客戶（KYC）及商品適合度。而在辦理私募基金顧問續聘時，出現改依法遵部門意見而未繼續遵循相關辦法狀況，兩者均各裁罰60萬元。

此外，全球人壽辨識法人客戶實質受益人時，有未確實取得法人所有權及控制權結構等相關資訊狀況，遭裁罰50萬元。最後，辦理投資型保單銷售錄音、債券投資經理人績效衡量、有價證券投資損失控管等方面共有6項缺失，遭予以6項糾正處分。

至於台壽保則是取得台中素地已超過5年，但因租戶提前終止合約，致使未符合即時利用規定、且收益率低於2.095％的最低規定標準，依違反保險法裁罰100萬元。保險局長施瓊華表示，後續將要求台壽保積極招租，須在明年6月底前達到最低收益率標準規定。

(時報資訊)