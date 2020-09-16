金管會以新壽內控嚴重缺失，除了對新壽開罰2760萬元，同時董事長吳東進並遭停職、停薪直到本屆任期結束。針對金管會開罰，新光金(2888)指出，尊重主管機關決定，就可能疑義亦將持續與主管機關溝通說明，同時由部資深協理廖英風代理投資部門日常工作。

金管會昨天對新光金祭出重罰，新壽因投資業務等缺失違反保險法，罰金達2760萬元，吳東進也遭解職，投資長袁宏隆副總與投資長職務也遭解除，且不得擔任與投資相關職務。

金檢時發現新壽在資產配置、清償能力、風險控管與投資決策等都有嚴重缺失，其中新壽所設立的資產負債管理委員會（資負會）可主導股票投資配置，但不僅未經董事會核定，且成員半數都由董事長指定，與下層組織「投審會」需經董事會核定，資負會受董事會約束力明顯有別。

新光金指出，資負會決定策略投資資產配置區間，每季調整，實際投資會看投審會部位，組成成員都是專業團隊，並審視個人功能性，會再跟主管機關溝通及說明。

至於今年1月第一周連續2日大幅增持海外股票，持股水位高達966.6億元，是當時投資團隊評估有波段行情，3月可以有處分利得，但2月疫情突然干擾全球股市，當時錯看行情。

目前新光金等金管會懲處書出來，再開董事會決定由誰接任新壽董座。新光金也發表聲明表示，受新冠肺炎疫情影響及全球低利率環境持續，新壽董事長吳東進帶領全體同仁戮力經營，截至8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶託付，惟受金管會如此處分，雖感遺憾，但仍尊重主管機關決定，就可能疑義亦將持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。

(時報資訊)