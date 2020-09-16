「台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」於昨(15)日舉辦國際記者會並宣布2021年年展覽首次以實體展覽結合數位化展示功能(Offline plus Online)，突破時間與空間的限制，攜手國內外自行車業者迎向後疫情時代自行車產業的新榮景。

外貿協會秘書長葉明水於記者會中指出，台灣眾多產業受疫情影響甚大，但自行車產業成績依然亮眼，特別是電動自行車。截至今年7月，電動輔助自行車出口數41萬台，較去年同期增加21%，出口產值高達5.23億美元，幾乎與一般整車出口值5.83億美元並駕齊驅。

為協助廠商拓展後疫情時代商機，TAIPEI CYCLE明年將首度推出虛實整合方案，實體展示將於3月3日至6日於南港一館及二館展出，線上展則將於3月3日展開為期一個月。外貿協會表示，Taipei Cycle Online線上展有四大元素，分別為「虛擬呈現」、「互動」、「體驗」及「數據」，期盼透過線上訪客留言、預約會議及視訊採購洽談會，並搭配多元的虛實整合活動，如展場直播、線上論壇、自行車展時尚秀及自行車展文化沙龍，強化廠商與國際買主的連結，進而為廠商創造更多商機。

在實體展覽方面，2021年依然以自行車零件、自行車整車、電動自行車及電機系統、智慧騎乘服務及自行車生活、旅遊及時尚為五大展出重點，完整呈現台灣自行車產業的軟硬實力，及全球無可取代的高階自行車供應鏈實力。

在15日國際記者會中，巨大集團董事長杜(糸秀)珍表示，現在是全球供應鏈緊密連結的時代，一旦有部分國家中斷供貨，全球都會受到影響，在今年2月至3月新冠肺炎疫情蔓延之際，由於巨大集團能事先布署，才能正常出貨。而歐洲各大都市原本就流行以自行車作為通勤工具，最近甚至開始盛行Homeday-無法到海外旅遊，開始轉型利用自行車作為度假工具。

桂盟鏈條董事長吳盈進說明，在疫情影響需維持社交距離的限制下，利用自行車移動是最好的通勤選擇。目前全球各國都有積極的策略，包括補助、建造自行車公共路線等，這對多數自行車業者有正面影響，可謂是自行車產業的轉機。

(時報資訊)