連鎖精品旅館、薇閣新竹館昨（15日）傍晚突然在臉書貼出公告，因新冠肺炎疫情以及無法繼續承租土地的因素，將在明天（17日）結束營業。這閃電般的通告震撼諸多新竹人，除了哀嚎「回憶沒了」，也有人幽默表示「現在流行在辦公桌上，汽車旅館沒落了」。

WeGo薇閣精品旅館(新竹館)昨傍晚4時許突然在臉書發出【結束營業通知】，表示因新冠肺炎疫情及無法繼續承租土地影響，薇閣新竹館訂於109年9月17日結束營業，摯感遺憾。

已購買票券的消費者，可於109年10月6日前攜帶信託票券至櫃檯辦理退費；在旅展買的聯合休息/住宿券，仍可於薇閣大直、林森館使用。薇閣卡會員點數部分，也可於薇閣大直、林森館消費使用。

薇閣新竹館的閃電停業公告，震撼許多網友，紛紛留言「唉唉 美好回憶欸」、「還沒有去過就倒了」、「還好有去過了」、「這樣以後要去哪裡談公事?」，還有人搞笑表示「現在流行都在辦公桌上，汽車旅館沒落了」。

不過最多的留言都是：「請問寢具何時出清」、「想了解 出清的家俱 時間 地點 感恩」、「什麼時候出清」、「請問 傢俱寢具何時拍賣 十１」、「等拍賣+1」，可見薇閣的寢具、傢俱相當有吸引力。

(中時新聞網)