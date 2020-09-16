週二原油上漲、美元幾乎持平，標普連三紅，蘋果秋季發表會激勵台積電ADR大漲，領漲費半指數；終場美股四大指數漲幅介於+0.01~+1.72%；蘋果宣布第四代Apple iPad Air是第一個採用5奈米A14晶片的蘋果產品，這對台積電為利多消息；台積電ADR+6.67%；聯電ADR+6.67%；日月光ADR+3.15%。

週一美股四大指數全面上漲，週二台股以平低盤開出後，在晶圓雙雄、宏碁、蘋概股、汽車、生技股上漲下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲57.83點的12,845.65點作收，漲幅0.45%，成交量1,863.72億元。三大法人合計買超56.08億元：外資買超59.03億元、投信賣超2.03億元、自營商賣超0.91億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)量能：價漲量縮，追價買盤謹慎，呈現驚驚漲格局，後勢若放量不漲易拉回整理。

(2)均線：站在所有短天期均線(5日、10日、20日線)之上，週三20日線將走揚，短天期均線將呈多頭排列，有利指數再創新高。

(3)技術指標：KD在9/14出現黃金交叉後，週二K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

週二櫃買指數上漲0.54%，收在166.65點，站上所有短天期均線之上，線型轉強，支撐約在164點，壓力約在168點。

觀盤重點，站在所有短天期均線(5日、10日、20日線)之上，週三短天期均線將呈多頭排列，有利指數挑戰高點壓力。

(時報資訊)