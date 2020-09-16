菲律賓西方海面的熱帶低壓在今晨發展為輕颱「紅霞」，向西北西前進通過海南島南方海面，直奔越南，對台無影響，氣象專家吳德榮表示，周六、日(19、20日)鋒面南下，北台灣天氣轉涼，中央氣象局預報顯示，高溫下降5度、早晚有秋涼感，北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨，並有較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今明(17日)兩天各地晴朗穩定，接近中午時各地區最高氣溫升至36度以上，為秋老虎的天氣型態，午後山區的雷雨範圍也逐日減少，周五(18日)「紅霞」颱風外圍輸入的水氣增多，大氣不穩定度提高，山區午後有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地。

吳德榮表示，周六、周日(19、20日)鋒面南下，北台灣天氣轉涼，據氣象局預報顯示，高溫會從36度降到31度，降溫5度，低溫則是25度左右，其他地區溫度也略下降，北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有午後雷雨及較大雨勢。

吳德榮說，「紅霞」颱風的環流或其外圍環流，會不會與鋒面交互作用而產生的「共伴效應」，且帶來大量降水？由於周五其外圍水氣匯入台灣附近時，鋒面尚未南下，周六鋒面抵達台灣時，「紅霞」又已登陸越南，兩者相距太遠，故不致有「共伴效應」在台灣發生。

(中時新聞網)