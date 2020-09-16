高雄日前乙烯外洩，前總統府發言人丁允恭爆發醜聞，加上國民黨紛爭不斷，易經命理老師高煜霖根據易經演繹直言，台灣政爭恐開始清理戰場，提醒「年底前，恐會有新人笑，舊人哭」。

高煜霖13日在臉書表示，高雄前鎮乙烯外洩，小到高市府團隊的局處、公所，大到總統府、行政院、政黨等級的主管位階，開始暗潮洶湧，政爭角力。

根據指算法取卦得到「留連」，高煜霖解析，卦意「運氣平平，凡事拖延」，在政治解讀則是「皇上不急，急死太監」，有心人受限制Key decision maker（關鍵決策者）不表態，而有沉不住氣的氛圍。從方位法取到「地風升」，卦意「聚而上」，顯示出有人不知進退、擋人官路，有機會的人開始按耐不住，要使出「殺手鐧」推開石頭的氛圍。

高煜霖提到陳菊轉任堅察院，傳出意謂離開決策中心，但接續發生蘇震清案、丁允恭事件，顯示出政爭的激烈，之所以尚未檯面化，似乎中間卡著蘇揆，形成恐怖平衡，不過就卦象來看，為免漁翁得利之勢成型，年底前局勢將會開始表態。

國民黨部分，高煜霖斷言「江啟臣小心主席位不保」，建議超前部署，要掌握「金主」，而非「頭人」，也提醒國民黨不要仰賴、依附別人（可能是大陸，亦或是美、日），因為只會被利用，甚至被消耗，應要自立自強才能壯大自己，未來路才會光明坦蕩。

此外，高煜霖說，國民黨內基層人才眾多，有的還凌駕民進黨、民眾黨、時力等黨的新世代之上，請勿小覷，如果不再壯士斷腕，提供舞台給新世代發揮，恐將與時代潮流漸行漸遠，要再度登上競賽舞台將不樂觀。

(中時新聞網)