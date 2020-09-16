捷克參議院議長韋德齊率領89人訪問團來台，在立法院演說，還撂了一句中文「我是台灣人」，贏得熱烈掌聲，但他返國後又稱，他從未說過台灣是一個獨立國家，其態度之改變，引發網友討論。不過，卻也傳出東建安公司結合南台灣機械同業共同募資，捐助捷克五條「3D立體高階醫療口罩生產線」遭質疑，對此，東建安總經理郭立霖特別寫了一封親筆信，託人送交韋德齊。

為了協助捷克政府控制新冠病毒疫情，守護防疫前線的醫護人員，自動化業界的老兵-東建安公司，結合南台灣機械同業共同募資，於韋德齊訪台時間，捐助捷克3D高階口罩全自動化生產線五條作為「伴手禮」，市值逾百萬美元，並可在近期內為捷克創造每年2億歐元以上的實質經濟效益，以實際行動促進台捷兩國人民的友誼。

據《三立新聞網》報導，韋德齊返國後，接受當地政論節目，與捷克總統齊曼、總理巴比斯展開辯論，而郭立霖則指出，辯論中，韋德齊遭質疑口罩生產線這份大禮，台灣怎麼可能輕易送出，因不希望台灣人被誤解為只是隨口說說，於是寫下一封親筆信，更翻譯成捷克文版本，以表誠信，也說出自己為何堅決送出大禮的原因，是因為曾與捷克結下的美好緣分。

另外，新冠肺炎在國際上疫情依然嚴峻，對於口罩等防疫物資需求仍然殷切，台南市東建安公司發揮國際援助的精神，與南台灣機械同業共同捐助1套智慧製造系統(5條3D高階口罩全自動化生產線)予捷克共和國，台南市長黃偉哲15日也偕同市議員呂維胤，共同頒發感謝狀予東健安公司，表揚其善盡社會義務及增加台灣在國際上的知名度。

(中時新聞網)