小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】周二美股大事當屬蘋果發表會，儘管由於缺乏新iPhone與Macbook，收盤僅微漲0.16%，但宣布iPad Air 4是全球第1個採用5奈米A14晶片的產品，刺激台股ADR全面上漲，台積電ADR更大升6.65%，收85.5美元。受到激勵，台指期盤前也上漲逾百點，台股今天或有機會收復13000點大關。

【2】吳東進錯愕 新光解密事件始末

新光人壽董事長吳東進遭金管會停職兩年九個月，對此他相當「錯愕」，認為自己根本「罪不至此」，且沒有干預投資部門的投資決策，也緊盯相關補救措施，且在9月認購新光金特別股，要增資新壽，面對莫名的停職處分，吳東進說，他一時間不知該說什麼。

【3】顯卡大缺貨 電競廠瘋搶

真的不是飢餓行銷！全球玩家引頸期盼的輝達（NVIDIA）新一代顯卡GeForce RTX 3080即將於17日發售，但各市場實到貨量卻十分有限。一線板卡品牌廠為激勵買氣、並同步推升換機潮，祭出高階主板、綁搶RTX 30系列新品到貨單的行銷策略，以拉抬下半年板卡出貨持續增溫。

【4】蘋果新品亮相 供應鏈摩拳擦掌

蘋果秋季新品發表會16日凌晨登場，新款iPad Air及Apple Watch風光亮相，供應鏈龍頭台積電15日股價上漲0.91％，景碩、TPK-KY等相關供應鏈摩拳擦掌。法人指出，蘋果新品短期將推升股價，惟力道稍嫌不足，整體漲勢仍待iPhone 12問世才能定論。

【5】逃命潮 人民幣存款餘額 創六年新低

8月人民幣對美元強漲2％，新台幣則是貶值0.08％，一來一往，引發一波逃命潮，中央銀行公布的8月銀行人民幣存款餘額，月減人民幣51.09億元到2,358.8億元，餘額創下六年七個月新低水準。

(中時新聞網)