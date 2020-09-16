人夫外遇已經對不起元配了，竟把人活活害死，為了怕被報復，還請「黑頭道士」在元配的遺體頭顱上，釘入1支「5寸釘」，只是，元配百日後魂魄天天都去嚇小三，後來請道士將釘子拔起來時，元配還發出毛骨悚然的淒厲聲。

文史工作者翁燦燿在電視節目「新聞挖挖哇」分享這件事，據「CTWANT」報導，他表示，一位帥氣、風趣的人夫，與同事的老婆發生不倫戀，這名渣男竟拿著叔叔的符咒，讓同事下體腫成葡萄柚，還害死自己的妻子。

渣夫偷吃害死元配，打5寸釘入她頭顱。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）

這名人妻因為始終無法「抓姦在床」，氣到心理影響生理罹患癌症，結果渣夫竟沒帶她去看醫生，隨她在床上痛苦哀號，最終人妻遺書寫下「我一定要報仇」後輕生。

渣夫得知元配要報仇，經叔叔建議，找來「黑頭道士」施法，趁元配入殮時，在妻子的頭上用符咒綁上1根5寸釘，直接打進去腦袋裡。但元配下葬百日後，她的魂魄每晚都去嚇小三，不僅小三無法入睡，渣夫也心神不寧，兩人受不了，便到台中找茅山派道士幫忙。

道士事後到小三家裡中作法，再將元配頭顱裡的那支5寸釘子拔出來，並透露，拔出釘子時元配的叫聲淒厲「那個叫聲聽到你都會怕」。後來渣夫與小三燒了最好的化妝品、衣服和鞋子給元配，才順利解決這一切，

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