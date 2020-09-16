最近社群平台瘋傳一篇標題以「告訴男友我懷孕了，卻被提分手」文章，引發網友討論，文中女大生坦述懷孕，但男友卻不願負責，慘遭分手；不過，事後男友發文反駁，卻又曝另外一段超級母湯的關係，讓網友喊：「這發展真的是讓我措手不及。」

女大生先是在《Dcard》上貼文表示，自己和男友在一起近一年的時間，相處都很開心，也有想要攜手走一輩子的想法，豈知，這一切都在發現懷孕後變了調。男友得知她懷孕後，卻要她拿掉孩子，甚至認為跟他沒有關係，不願負責的態度讓她愣住，她卻也坦言「的確，孩子不是他的」，她認為若男友真的愛她，必須要連同肚子裡的生命，一起愛。而經過這件事，他們也分手收場，她也遭到男方封鎖，她在文末呼籲「也希望各位女生以後多保護自己，不要以為自己的男人真的多愛你，當你懷上別人的孩子，你才知道你們之間的愛情根本不堪一擊。」

正當網友都還在為這篇貼文討論之際，就有一名男大生自稱是事件的男主角，也發了一篇文「我是當事男友，我不是渣男，我有話要說」。他表示自己和女友都是成大生，當初因為修同一堂課，進而認識，也想過與她走一輩子，後來她懷孕，卻爆料孩子的爸是表哥的，讓他感到傻眼，但他始終認為孩子的爸另有其人，他指出他無法接受女友懷上他人的孩子，甚至愛上別人，由於自己被女友形容成渣男，他認為應該要出面做澄清，於是曝了兩人先前的對話自清。

只見對話紀錄中，女友向他坦承跟「遠房表哥做了」且懷孕，讓男友大為吃驚，女友接著表示「你不是也認識他？」男友接著問「你怎麼知道我認識他？」女友說道「笑死他跟我說的啊！還跟我說你們有做過」，只見男友對此只回了「…那不一樣。」隨後接著問女友願不願意好好談，沒想到女友卻說「不好吧我男友會生氣」，顯然已有新對象，且對方也願意接受她這段過去。

兩人對話紀錄曝光後，卻意外曝男友跟表哥也有一腿。（圖／翻攝自Dcard）

由於這段「三角關係」實在太灑狗血，不少網友傻眼表示「你跟表哥做過？？？訊息量有點大啊」、「我看到了什麼？」、「坐等明天換表哥來發文」、「這發展真的是讓我措手不及」、「所以對前女友表哥來說，你是小夫還是胖虎？」而「跟表哥做過」，這名男大生還有留言回覆表示「我們之前一群人唱歌過，後來喝醉了，發生什麼其實我不是很記得」，但有不少網友認為這個根本就是創作文，無須認真。

(中時新聞網)