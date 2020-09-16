兩名20歲的年輕女子16日早上在台中大安海邊散步，不料海水漲潮受困沙洲，水深已到大腿，台中市消防局獲報後馳援，救出兩名險遭滅頂的女子。

2妙齡女漫步沙洲 半小時內海水從膝蓋淹上頸部，受困獲救。(戴志揚翻攝)

兩名女子受困大安沙洲，目前已順利救上岸。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市消防局6時59分接獲民眾報案指出，2名女性受困大安沙洲，受困地離岸邊約500公尺，水深已到大腿；立刻派遣大安分隊出動個消防車2輛、救護車1輛、船艇1艘，由小隊長李勝紘帶隊前往搶救。

消防人員順利接觸兩名受困者，但水深已達到頭部，支援人員仍持續到場，所幸最後將兩名女子順利救上岸，目前交由醫護人員處置中。

(中時 )