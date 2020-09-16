2妙齡女漫步沙洲 半小時「從膝蓋淹上頸部」受困警消搶救 08:412020/09/16 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2妙齡女漫步沙洲 半小時內海水從膝蓋淹上頸部，受困獲救。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩名20歲的年輕女子16日早上在台中大安海邊散步，不料海水漲潮受困沙洲，水深已到大腿，台中市消防局獲報後馳援，救出兩名險遭滅頂的女子。 2妙齡女漫步沙洲 半小時內海水從膝蓋淹上頸部，受困獲救。(戴志揚翻攝) 兩名女子受困大安沙洲，目前已順利救上岸。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） 台中市消防局6時59分接獲民眾報案指出，2名女性受困大安沙洲，受困地離岸邊約500公尺，水深已到大腿；立刻派遣大安分隊出動個消防車2輛、救護車1輛、船艇1艘，由小隊長李勝紘帶隊前往搶救。 消防人員順利接觸兩名受困者，但水深已達到頭部，支援人員仍持續到場，所幸最後將兩名女子順利救上岸，目前交由醫護人員處置中。 (中時 ) #大安 #女子 #人員 #水深 #沙洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北八煙野溪溫泉暴漲 1男受困山區深夜獲救 20:182020/09/12 社會 浴室裏有蛇 婦人沐浴慘遭蛇吻 16:562020/09/15 生活 北市升級大豪雨 士林外雙溪超驚險 2釣客被沖走 12:262020/09/13 生活 大雪山森林遊樂區工安意外 水電工觸電慘死 12:302020/09/11 社會 狩獵千億地5／立委考察荒草司令部傳靈異 助理尖叫「有人盯著我」 08:122020/09/14 政治 首重場地安全 中市府籲慎選合法露營場 12:022020/09/14 寶島 出遊前投保「海域險」 泳渡日月潭有保障 10:022020/09/15 財經 恐怖隨機暴力 女子行走街上突遭揍飛撞人行道 拍攝男不斷譏笑 05:062020/09/16 國際 武界壩排除蛇鼠釀禍 北市曾因鼠害大爆炸 駕駛遭削臉慘死 13:532020/09/14 社會 放水意外有前例 水利署派員調查 04:102020/09/14 社會新聞 社會熱門新聞 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 出差與主管睡1房！OL向男友保證「穿套裝睡覺」 網：這樣更危險啊 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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