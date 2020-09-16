周二美股大事當屬蘋果發表會，儘管由於缺乏新iPhone與Macbook，收盤僅微漲0.16%，但宣布iPad Air 4是全球第1個採用5奈米A14晶片的產品，刺激台股ADR全面上漲，台積電ADR更大升6.65%，收85.5美元。受到激勵，台指期盤前也上漲逾百點，台股或有機會收復13000點大關

聯電ADR漲幅甚至還超過台積電ADR，達6.67%，收4.32美元；日月光ADR漲3.15%，中華電信ADR也升0.46%。。

除iPad Air 4，11月將公布新系列Mac，除是蘋果改採自製設計ARM架構處理器開山作，也是搭載台積電A1X4晶片，也側面再向其他競爭者展示台積電5奈米製程之穩定領先，不容挑戰。

蘋果平台架購部門副總裁米雷特(Tim Millet)在發表會上連線說明A14晶片如何搭載在iPad上。路透

新一代iPad Air維持10.9吋螢幕，外型設計接近iPad Pro，不過並不跟進iPad Pro採取人臉辨識，維持採用Touch ID指紋解鎖，只是將原本與Home鍵整合的Touch ID移至頂端電源鍵，此外這代iPad Air加入支援第二代Apple Pencil，配色上在太空灰、玫瑰金、銀等基本款外又加上全新藍色、綠色。

美股4大指數周二全面上揚，道瓊工業指數微升0.01%，收27995.60點；標普500指數升0.52%、那斯達克指數升1.21%，費城半導體指數受蘋果發表會激勵最大，勁揚1.72%。

(中時新聞網)