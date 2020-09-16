聯準會召開為期兩天的政策會議，投資人看好該美國央行將堅守其支持性政策立場，以及中國與美國最新公布的經濟數據意外強勁，周二美股上漲，延續周一的強勁升勢。

受蘋果漲幅回吐影響，美股失守盤中高點。蘋果早盤一度大漲約3%，終場僅微升0.16%，收在115.54美元。在新品發表會結束後，盤中股價一度下跌。按過去歷史來看，蘋果股價通常在發表會前上揚，之後因利多出盡回落。

在主席鮑爾宣布央行將對通膨與失業率這兩大利率指標採取更寬容的做法之後，聯準會首次召開會議，市場對於聯準會仍將釋出維持寬鬆政策立場的訊息樂觀以待。

周二收盤，道瓊工業指數漲2.27點或0.01%，為27,995.6點。標普500指數漲17.66點或0.52%，為3,401.2點。那斯達克指數收高133.67點或1.21%，為11,190.32點。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅必需消費品、金融股與能源股收黑。

在上周遭到拋售後，本周科技巨頭股連續第二日走強，微軟上漲1.6%，亞馬遜與Alphabet分別漲1.7%，網飛漲4.1%，臉書漲2.4%。特斯拉繼周一飆升逾12%後，再漲7.2%。標普科技股指數收漲1%。

其他類股亦加入周二的升勢，防禦性的標普地產股與公用事業股分別漲1.4%與0.7%，材料、工業與健康照護股亦同步走高。

分析師表示，市場正極力證明逢低買進仍然大行其道，最重要的是，美股升勢持續獲得各類股普遍參與，而這是維持未來走勢最關鍵的特徵。

標普500金融股下挫1.4%，表現相對疲弱。花旗集團重挫6.9%，因聯邦監管機關準備就該銀行未能改善風險管理體系追究責任。摩根大通調降全年淨利息收入預測，股價應聲下挫3.1%。

(時報資訊)