立法院國民黨團要求行政院長蘇貞昌為開放美豬道歉，行政院發言人丁怡銘昨反問，以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，那在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是否更該道歉？前國民黨立委孫大千則認為，不管行政院再如何硬拗，也無法改變出賣台灣人民的既成事實。他說對於開放美國肉類產品進口的政策，當時的國民黨和現在的民進黨之間，存在五個重大差別。

政府將放寬含瘦肉精美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，在近日引來不小爭議！國民黨團總召林為洲昨提出包括要總統蔡英文立刻至國會提出國情報告、蘇貞昌為開放美豬道歉以及農委會主委陳吉仲下台負責等3點訴求。對此，丁怡銘認為，若以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？「尤其美國牛肉現在已經8年，我們沒有看到國民黨執政縣市在反對美牛，或是要求美牛零檢出。可見根據國際標準，無論是牛肉或豬肉，對於民眾健康都沒有影響」。

對此，孫大千在臉書表示，不管行政院再如何「死鴨子嘴硬」的「硬拗」，也無法改變出賣台灣人民的既成事實。對於開放美國肉類產品進口的政策，孫大千點出當時的國民黨和現在的民進黨之間，存在的五個重大差別：

第一，國民黨只開放了部分的美牛，美豬則是全面禁止。然而，民進黨現在是美牛、美豬全面開放。

第二，台灣有部分消費者對於美牛有獨特的喜好和需求，美豬則是完全沒有市場可言。

第三，美國牛肉的價格高於國產牛肉，因此並不存在「用美牛換台牛」的問題。而美國豬肉的價格卻遠低於本土豬肉，使得黑心商人可以「用美豬換國豬」，上下其手，牟取暴利。

第四，台灣人民食用豬肉的比例遠高於食用牛肉，一旦開放萊豬進口，將會造成民眾高度恐慌。

第五，台灣大多數的肉類加工食品都是以豬絞肉及豬內臟為主要原料，政府目前的溯源管理制度，根本難以稽查。

(中時新聞網)