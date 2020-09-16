44歲天王王力宏7年前和老婆李靚蕾結婚，生下2女1子，近來因新冠肺炎疫情，一家五口長待在台灣休息，王力宏也常分享自己健身有成的照片。今(16日)周刊報導，直擊王力宏現身台北東區的整骨養生館，原來他因舊疾復發找上這間有許多名人掛保證的整骨師父，7年前羅志祥開演唱會也曾請這位師父到後台，親幫小豬整骨護鵰。

剛出道頂著優質偶像稱號的王力宏原本給人白淨大男孩形象，婚後他搖身一變成為肌肉男，先前還曾分享在辦公室放設健身器材的照片，笑說：「上班也能運動？沒想到辦公室也能燃燒這麼多卡路里」。據《鏡周刊》報導，事事要求完美的王力宏去年為了演唱會練出完美肌肉，不知近來是否因為運動量太大，疑導致過去練樂器的舊疾發作。

報導指出，本月9日王力宏開著名車在司機接送下前往台北一家整骨館，當天他打扮輕鬆，戴著口罩悄悄下車，離開時館內一位阿姨還跟他親切揮手道別，而這間養生館來頭不小，館內有許多明星見證合影，先前因為分手風波鬧得沸沸揚揚的羅志祥也是常客，他更介紹過愷樂去整骨小臉，效果好到引來質疑修修臉。

而身為基督徒的王力宏，12年前曾因手痛問題求助另一位師父，後來才知該位師父本質是靈媒濟公，王力宏事後澄清不知情，只是去看病，5年前王力宏也曾透露因吸入化學物質喉嚨發炎，甚至一度出血，為此他選擇徹底休息，幸好後來病情轉好，只能說出道25年的他一路走來不易，讓粉絲也十分擔心他的健康。

(中時新聞網)