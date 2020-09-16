NBA今天公布本賽季最佳新人陣容，灰熊莫蘭特和鵜鶘錫安威廉森等人領軍第一隊，日本混血八村壘則是入選第二隊。

最佳新人第一隊陣容分別是莫蘭特（灰熊）、努恩（熱火）、錫安威廉森（鵜鶘）、布蘭登克拉克（灰熊）與帕斯卡（勇士）。

第二隊名單有柯比懷特（公牛）、赫羅（熱火）、泰倫斯戴維斯（暴龍）、PJ華盛頓（黃蜂）、八村塁（巫師）。

根據投票結果，莫蘭特得到所有100張最佳新人第一名選票，滿分200分，此外，莫蘭特還當選本季最佳新人。努恩的票選分數是197分，錫安威廉森得到176分。

錫安威廉森成為NBA史上入選最佳新人出戰場次最少的球員，本季他僅打了24場球就因為受傷休息，排在錫安威廉森之後的是七六人恩比德（31場，2017年最佳最佳新人第一隊），以及盧比奧（41場，2012年入選最佳新人第二隊）。

現年21歲的莫蘭特，平均上場時間31分鐘，繳出17.8分、7.3助攻、3.9籃板的攻守數據；現年20歲的錫安威廉森，場均22.5分、6.3籃板、2.1助攻。

(中時 )