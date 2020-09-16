前總統府發言人丁允恭遭前女友（Y女）爆料性醜聞，指出他劈腿多女、在辦公室性行為和逼墮胎等，引起軒然大波，許多人也好奇Y女為何願意被予取予求？對此，兩性專家欣西亞發表自己的看法，點出關鍵：「每個渣男的背後，都有一個不懂得愛自己的女人。」

欣西亞從Y女向周刊抖出丁允恭的渣男行為「穿著網襪、高跟鞋等性感打扮」、「拍攝自慰影片」、「在局長辦公桌上做愛」、「為了丁墮胎三次」、「墮胎後六天跟她上床」，都能證明丁允恭對她予取予求，尤其男人如果不願意戴套，「妳可以選擇不要腿開開，或採取更有效的方式保護自己。」

丁允恭讓Y女懷孕三次、強迫逼墮胎的行為，欣西亞直言：「第一次意外懷孕是他渣，第二次，是妳很傻，結果還有第三次，我他媽的真不曉得該說什麼。」她認為女人都不愛惜自己，只會讓渣男有機可乘的繼續糟蹋。

針對Y女表示「丁是第一個和我發生關係的男人，所以我都聽他的。」欣西亞看了頗傻眼，直呼：「我不曉得Y女究竟活在哪個年代？」認為如果第一次的對象是人渣，根本不需要留戀或不甘心，「已經做錯了一次選擇，那拜託不要再錯第二次。千萬不要讓一個薄薄的處女膜耽誤妳的大好青春，那一點都不值得。」最後，欣西亞語重心長的說：「別期望男人為妳的人生負責，能夠為人生負責的，到頭來只有妳自己。」

(中時新聞網)