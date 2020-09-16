國產平面式醫用口罩辨識3要訣。(圖/食藥署提供)

醫用口罩新制上路！食藥署表示，為避免不肖業者進口陸製口罩混充MIT，自9月17日起國內產製的平面式醫用口罩，須逐片以雙鋼印標示。另經濟部也規定，9月16日起進口醫用口罩逾250片須先登記取得輸入許可，一般民眾入境則按食藥署規定，即使帶1片也要有醫療器材許可證才能攜入。

食藥署表示，日前已公告強制要求國產平面式醫用口罩，包括一般醫用口罩及外科手術口罩，皆須於口罩本體上，距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，標示之字高不得小於0.4公分，以確保國產醫用平面口罩不會與一般口罩混用。

至於9月16日前國內合法生產之平面式醫用口罩，仍可持續販售，但12月17日前回收未售完的市售品，須經衛生主管機關驗章後，才可以繼續販售。

食藥署並提供國產平面式醫用口罩辨識3要訣：1、購買非實名制醫用口罩時，確認最小販售包裝上有品名、製造廠名稱 及地址、醫療器材許可證字號等資訊。2、國產許可證字號樣式為：衛部(署)醫器製字第000000號 衛部(署)醫器製壹字第000000號。3、9月17日後製造的國產平面式醫用口罩均有鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」。

為防範進口口罩冒充MIT，經濟部表示，從9月16日開始，不管是要進口醫用或非醫用口罩，只要數量逾250片都要先上網申請輸入許可，且一定要標示商品名稱、製造商/進口商資訊、商品原產地、主要成分或材料、數量或規格、製造日期等項目。

經濟部表示，從9/16開始，不管是要進口醫用或非醫用口罩，都要去「口罩輸入許可申請系統」線上申請輸入許可。(圖擷自經濟部臉書)

針對醫療用口罩，雖然經濟部只管250片以上，但食藥署則採取「零容忍」，旅客有攜帶醫用口罩，即使數量在250片以下，雖免向國貿局申請輸入許可，仍要取得醫療器材許可證才能帶入。

(中時新聞網)