疫情衝擊全球市場，網通產業受惠於數位轉型、遠距商機、雲端應用等急速增長的需求，引發勢頭持續上揚，訊舟(3047)一連4日於總部舉辦「2020創新科技發表會」，ODM事業處Acelink Technology發表多款創新科技解決方案，包含5G-NR、Wi-Fi 6E、AI Dongle、AIoT等先進科技，結合線上與實體展覽，邀請大客戶與全球買家親臨體驗，大秀未來三年的網通發展趨勢。

訊舟表示，公司的研發團隊佔總員工人數七成，「2020創新科技發表會」集結軟硬體研發精銳，導入多款產品精彩展示，由AI dongle人工智能協同處理器、5G-NR新無線電領軍，從企業高端網路，到遠距生活商機，以強大研發實力，領先展現未來三年的網通發展趨勢。

訊舟在2020發表會上，推出了在家辦公解決方案、高速5G遊戲解決方案，4K WHDMI無線視訊解決方案等升級組合，某個程度上，也是將現有中小型企業用戶的高規格產品，帶入千家萬戶中。

訊舟表示，透過2020創新科技發表會，將同時助益ODM/OEM合作夥伴，以及品牌通路市場，為長期以來支持訊舟的客戶，創造近未來的無限商機。

訊舟在企業用戶端市場，在專案大客戶市場，除了以現有的寬頻接取設備為基礎外，也持續研發高速聯網設備，為擁有異地辦公室的大型企業，擴大廣域網路的傳輸效能，提供最佳網路解決方案。

另外，現場最吸睛的莫過AI Dongle人工智能協同處理器的應用，這項內嵌入AI獨角獸晶片，擁有Edge NPU強大演算能力，低功耗、高性能，支持Kneo edge AI平台、Keras、TensorFlow、Pytorch等多種深度學習套件，通行於Raspbian、Ubuntu和Windows等系統，可輕鬆於CNN(Convolutional Neural Network卷積神經網路)主流框架上進行開發。

(時報資訊)