男星林志穎不只是演藝圈的凍齡男神，他還是人生勝利組的代表，影、歌、賽車三棲的林志穎，還跨足科技、攝影、賽車公司等領域，不過林志穎近期還多了新身分，那就是「璞億建設」的董事。

林志穎、林志鑫兄弟都列名璞億建設董事名單。（圖／取材自經濟部商業司）

45歲林志穎今年因為疫情都待在台灣，不過他也沒讓事業停擺，林志穎和弟弟林志鑫各投資100萬，晉升「璞億建設」董事身分，正式投入建築業，根據經濟部商業司的公開資訊，林志穎、林志鑫兄弟都列名璞億建設董事名單。

林志穎的「人生勝利組」版圖拓展到房地產，弟弟林志鑫也晉升董事，其實林志鑫和哥哥林志穎一樣有帥氣外表外，他還是個學霸，頂著台大畢業、留英雙碩士學歷的林志鑫，愛車也懂車，林志鑫還擁「超跑達人」的稱號，兄弟倆都事業有成。

在經濟部商業司的資訊中，璞億建設公司資本額1億元、實收資本額5千萬元，璞億建設的營業項目包括住宅及大樓開發租售業、工業廠房開發租售業、不動產買賣業、不動產租賃業、景觀、室內設計業、建材零售業、國際貿易業、室內裝潢業等。

(中時新聞網)