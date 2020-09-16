因應新冠疫情國際鐵人三項比賽IRONMAN 70.3 Taiwan延期至9月舉辦，並於前幾日在台東順利完賽，本次男子總冠軍由知名鐵人教練王志袁奪冠，女子則由去年梅花湖鐵人三項錦標賽的女子組冠軍，同時也是台灣國家代表隊的郭家齊稱後，本屆男子、女子總冠軍講座為琉園新作「旗開豐年」，該講座結合台東日出、三仙台、旗魚等富含台東意象的元素，,讓在台東舉辦的賽事更增添意義,以希望藉此作品傳達台東。

台灣琉璃品牌「琉園」，每年以一款琉璃創作展現台灣精神，今年新作「旗開豐年」以日出及太平洋景色，結合三仙台、熱氣球等，營造台東意象，為回饋當地，與公益單位「新希望基金會-東光計畫」合作，即日起至11月15日，捐出上市三個月銷售之10％，同時也捐贈二○一二年台灣印象「圓夢風光」義賣，並邀請台東桂田喜來登酒店以作品展覽，幫忙宣傳該公益計畫。

(中時 )