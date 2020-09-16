暴龍雖然止步於東區季後賽次輪，但球團依舊在今日對外宣布與總教練納斯完成協議，雙方簽下一份為期多年的續約，期盼納斯能繼續幫助球隊稱霸於東區。

納斯在上季幫助暴龍奪下隊史首冠，本季在少了里歐納德的情況下還是帶領球隊拿下53勝19敗的絕佳戰績，高居東區第2，可惜在與塞爾提克力拚7戰之後飲恨被淘汰。

暴龍營總裁烏杰里在聲明中表示，我們對於納斯的信心正在持續增長中，過去兩年我們經歷了隊史從未經歷過的旅程，當中拿到隊史第一個總冠軍，然又遭受了全球性的疫情(新冠肺炎)，還要對抗種族主義和社會不公。納斯證明了他不僅可以在場上執教，也可以在場下領導我們，期待未來，我們能攜手合作創下一些偉大成就。

納斯則說，「我要感謝暴龍提供這樣的機會，同時也要感謝烏杰里、韋斯特（總管）以及所有球員，謝謝他們的努力和信任，過去7年，多倫多就是我的家，期待未來依舊如此。我見證了這支球隊的成長，並且達了巔峰，期待未來的挑戰，並為球隊拿下另一座總冠軍。」

納斯憑藉本季的優異執教戰績，當選例行賽最佳教練殊榮，寫下NBA史上第一位先後獲得發展聯盟和NBA最佳教練的紀錄。

(中時 )