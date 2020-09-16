衛福部長陳時中因防疫有功，成政壇當紅炸子雞，被視為2022年民進黨台北市長候選人熱門人選。然陳「美豬」議題立場搖擺，且以「沒空」為由缺席每場在野黨所舉辦公聽會，卻又「有空」登小巨蛋為歌手詹雅雯演唱會助陣，引起各界撻伐。媒體人黃暐瀚表示，從民調可見美豬影響力，若陳敢實現自己剛上任時對美豬的承諾，那台北市長寶座就是他了，國民黨立委蔣萬安也打不贏他；但陳如今種種行徑，不僅流失民調，也恐葬送兩年後披綠袍出征的機會。

黃暐瀚在政論節目《少康戰情室》指出，5月時陳時中民調還有94%，但之後就降為百分之80幾%，又再降為百分之60幾%，前陣子民調甚至已經輸給蔣萬安約百分之3、4%，可見美豬議題殺傷力之大。

黃暐瀚直言：「陳時中跟陳吉仲為什麼不能夠反美豬啊？」並指出，陳時中若這次出來反美豬，堅守自己2017年4月23日剛上任衛福部長時，不惜賭上烏紗帽也要反美豬的立場，那他的民調一定會彈回90%；反正美豬本就擋不住，表達完反美豬立場，陳時中回去中央疫情指揮中心把疫情交代完後遞出辭呈，實現自己當年承諾，那台北市長之戰蔣萬安就打不贏他了。

黃暐瀚痛批，陳時中非但做不到自己當年所說的，還一天到晚為美豬背書，其他時間甚至跑去拍時尚雜誌、唱歌搏版面，簡直本末倒置、搞錯方向；兩年後的民進黨台北市長參選人，很可能根本不是陳時中。

(中時新聞網)