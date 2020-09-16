前總統府發言人丁允恭遭爆劈腿4女、逼墮胎，爭議持續延燒，過去黑歷史也不斷被起底，不過卻傳出有民眾遭指是爆料者，被警告「你好自為之，不要弄到家破人亡」，也讓挺韓菜農林佳新直呼不可思議，表示「陳吉仲你的知心好友又要少一個了」。

丁允恭醜聞漫天飛，他日前表示，「我深深感到懺悔，對不起。」對於下一步覺得很茫然，完全沒有想法，也不知道以後要幹麻。

不過，臉書粉專「Lin bay好油」踢爆，「丁允恭看來不止才幹過人，而且手段驚人」，就怕更多人被欺負，不再隱忍。他透露，上星期六晚上收到一個警告，警告不要再對丁允恭的事情爆料，然後留下這樣的一句話「我盡我的責任了，你好自為之，不要弄到家破人亡」，而對方是他跟丁允恭的共同朋友，是不是丁指使這就不知道了，「他說最近有關丁允恭的料都是我爆的，所以來警告我閉嘴」。

好油也PO出爆料內容，澄清自己不抽菸、不抽雪茄，至於什麼內湖的雪茄吧，根本沒有去過，「這個人去跟朱學恆爆料，又甘我毛事？」

林佳新昨（15）日也在臉書轉傳此消息，今再PO文直言，「陳吉仲你的知心好友又要少一個了」，認為以自己和好油的交情，頂多吃個飯喝個飲料，他就要離開半夜去載貨了，應該不太可能整天跟丁允恭瞎混，畢竟都要養家庭，但不管怎麼樣用這種話恐嚇他，真的太嚴重了，「自己做不好走偏了，怎麼到處找戰犯，為什麼不好好檢討自己？」

林佳新認為，以他跟好油的交情，要爆料啥自己應該都能知道，可是連他都到昨天才知道原來他們熟識，所以只能推測爆料者真不是他，而他也提告了，並聯絡好友望他保重，要是有個萬一「我會傳承他的精神」，只是台灣民主法治的社會，怎能縱容這種人蠻橫的欺負奉公守法的國人，真的覺得不可思議。

其實認識好油的人都知道他不酒不煙，甚至沒啥壞習慣，最近疫情影響水果生意難做，為了多賺點錢還要自己載貨（還因此常常被我調侃），你說他會去什麼雪茄館瞎混嗎？很難吧 以我跟他的交情頂多吃個飯喝個飲料他就要離開半夜去載貨了，應該不太可能整天跟丁允恭... 由林佳新發佈於 2020年9月15日 星期二

(中時新聞網)