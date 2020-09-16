台積電ADR上漲6.65％，在台積電領漲之下，台股16日跳空開高，加權指數開在12,989.81點，聯電、日月光投控紛紛走高，指數一度攻高躍過13,000點關卡。

美股通訊服務、房地產和非必需消費品領漲，四大指數15日續漲，但蘋果股價在秋季發表會後收斂漲幅，牽制美股尾盤漲幅。

台股ADR幾乎全面大漲，台積電ADR上漲6.65％，聯電ADR上漲6.67％，引領費半漲逾1.7％。

在蘋果進行發表會之際，蘋果股價震盪走低，但台積電ADR一路走揚，收漲6.65％，85.85美元，主因為蘋果新款iPad Air採用5奈米晶片，市場分析師認為新款iPad Air的定價，將有利銷售，將是台積電5奈米製程的大利多。

群益投顧分析，台股短線僵持在8月18日之後的高低區間，進行震盪的機率仍偏高，較強勢格局為持續月線上下狹幅區間整理走勢，較弱勢的發展是再度回測大區間低檔，但在熱錢挹注下，8月20日低點有效跌破的機率偏低。

本波空頭指標特斯拉近期利多匯集，高盛、德銀等大型投行喊多美股，相關環境，應有助短期美股縱見走跌，低檔抵抗仍可期的態勢。盤面缺乏強勢主流，以電子次產業的IC設計、連接器與太陽能股等，表現相對強勢。

(工商 )