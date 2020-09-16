健和興(3003)自結前8月每股稅前盈餘為2.06元，受惠於大陸及歐美車市需求回溫，新能源車出貨攀升，且5G基礎建設出貨穩定，健和興預估，9月業績可望不低於8月，第3季業績可望優於第2季。

健和興產品為端子及連接器，主要應用在工業、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等，近期汽車市場因歐美陸續解封需求快速增溫，大陸車市及5G基礎建設亦平穩，讓健和興第3季旺季雖然沒有很旺，還是比第2季好。

健和興8月合併營收達2.9億元，較7月營收2.62億元成長10.91%，較去年同月成長3.49%，公司自結8月營業淨利為4929萬元，較7月及去年同月營業淨利分別成長16.39%及3.47%，單月稅前盈餘為5407萬元，較7月成長134.38%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.35元；累計1至8月合併營收為21.05億元，較去年同期營收微幅衰退，每股稅前盈餘為2.06元。

大陸及歐美車市需求回溫，降低了5G基礎建設放緩影響，健和興預估，9月業績可望不低於8月，第3季業績可望優於第2季，但因去年同期基期較高，預估將較去年同期衰退。

(時報資訊)