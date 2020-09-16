越南偷渡客跳海游上墾丁 海巡一早又逮6人 09:142020/09/16 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 越南偷渡客跳海游上墾丁，海巡一早又逮6人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南偷渡客跳海游上墾丁，海巡一早又逮6人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） 越南偷渡客跳海游上墾丁，海巡一早又逮6人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） 恆春半島15日凌晨傳有30餘名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，岸邊可看到疑似被偷渡客丟棄的救生衣，而當天海巡追緝到27人，16日一早又抓到6人共33人，不過因台籍船長供稱人數不清，目前海巡單位仍擴大搜索中。 當中，因偷渡客都是尚未檢疫，加上昨天有人發燒、腹瀉，當地居民擔憂成為防疫破口。 (中時 ) #偷渡客 #海巡 #越南 #墾丁 #單位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南偷渡客摸黑猛游上墾丁 海巡署截至14時已逮27人 15:552020/09/15 社會 30名越南偷渡客跳海游上墾丁 居民憂國境之南成防疫破口 12:122020/09/15 社會 遇見米勒在新埔 校園巡展開跑 04:102020/09/16 地方新聞 《盤中解析》台積衝鋒 敲響萬三 10:172020/09/16 財經 外資提款 台、韓股煞不住 越南、印度較吸金 04:102020/09/16 投資理財 墾丁大登陸 30名越南偷渡客暗夜跳海搶灘 海巡大圍捕 10:172020/09/15 社會 李又汝激瘦5kg孫綻移工角色入魂 04:102020/09/16 娛樂新聞 美俄烏合作 海射火箭天頂獨霸 04:102020/09/16 兩岸要聞 人行超額續作6千億人民幣MLF 04:102020/09/16 全球財經 柯團隊又走人 董德堉辭北農祕書 04:102020/09/16 地方新聞 社會熱門新聞 海軍覆艇中士阿瑪勒搶救無效 搏鬥76天今上午宣告不治 - 社會 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 出差與主管睡1房！OL向男友保證「穿套裝睡覺」 網：這樣更危險啊 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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