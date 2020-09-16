越南偷渡客跳海游上墾丁，海巡一早又逮6人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

越南偷渡客跳海游上墾丁，海巡一早又逮6人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島15日凌晨傳有30餘名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，岸邊可看到疑似被偷渡客丟棄的救生衣，而當天海巡追緝到27人，16日一早又抓到6人共33人，不過因台籍船長供稱人數不清，目前海巡單位仍擴大搜索中。

當中，因偷渡客都是尚未檢疫，加上昨天有人發燒、腹瀉，當地居民擔憂成為防疫破口。

(中時 )