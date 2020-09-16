海峽論壇近日將登場，原定代表國民黨率團的王金平已取消出團。人民日報海外版今日以「民進黨擋不住兩岸交流」為題發出評論，批評民進黨外，同時也向台灣民眾喊話，稱「兩岸是血脈相連的一家人。」

這篇評論說，儘管受疫情等因素影響，本屆論壇仍得到兩岸各界廣泛關注，台灣有關黨派團體及各界代表人士將赴閩出席論壇活動。

評論指出，海峽論壇已舉辦11屆，從2009年創辦以來，海峽論壇本著「兩岸一家親」理念，成為凝聚兩岸同胞維護兩岸關係和平發展的重要平台，包括宣告兩岸直航和「大三通」、發佈惠台政策措施等重大時刻。

評論說，兩岸各界應多做有利於增進瞭解、增信釋疑的事，然而，民進黨當局逆向而行，台陸委會日前把海峽論壇稱作大陸「統戰」平台，對將參加海峽論壇的台灣民間團體和民眾提出「三禁」政策等。

評論稱，奉勸民進黨，切莫逆時代潮流、開歷史倒車，切莫做兩岸民間交流的絆腳石、損害台灣同胞的利益。

(旺報 )