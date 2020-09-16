鑄件大廠永冠-KY看好2030年之前，全球離岸風電每年複合成長，為籌措台中港區建廠所需資金，繼辦理無擔保可轉換公司債，總計募集15.53億餘元資金，近期辦理5,000張現金增資案，目前敲定每股現增價格為80元，預計募集4億元資金，與原規劃募集5億元有差距，永冠表示，會向銀行貸款及之前聯貸8,000萬美元所剩資金支應。

永冠因全球風電產業景氣明顯復甦而受益，8月出貨17,208噸，年成長11.59％，8月合併營收7.96億元，年增幅7.48％。前八月合併營收48.65億元，較去年同期衰退幅度縮減至1.08％。由於歐美及中國大陸風電能源類客戶對風機鑄件需求殷切，9月出貨目標1.7萬噸以上。

永冠因應台灣、歐美及亞洲離岸風機鑄件需求，斥資52.2億元，在客戶西門子歌美颯再生能源位於台中港區廠房旁租地興建新廠，預計2022年第二季正式量產10MW以上大型離岸風機鑄件，年產能預估8萬～10萬噸。為籌措建廠所需資金，近期再辦500萬股現金增資，每股現增發行價格80元，敲定本月28日為現金增資認股基準日。

永冠近期股價表現不如原先預期，現金增資每股發行價格訂為80元，今(16)日下跌0.80元而以96.0元開出。

(工商 )