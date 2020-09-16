國民黨取消出團參加海峽論壇，前國民黨主席洪秀柱核心幕僚、前黨副祕書長張雅屏在臉書以「和平不是求來的，但戰爭可能拚來」為題，在臉書發文指出，當前，國內兩個主要政黨的兩岸態度是否正走向比誰對陸更強硬？國民黨沒有別的方式爭取民眾認同嗎？在追求和平為前提，大陸沒有必然要打台灣，但台灣內更沒必要比誰更反中。

張雅屏說，台海局勢，陷入一種莫名的狀況，有人擔心打起來，有人老神在在認為不會打，更多老百姓認為打一打算了。

他說，早期兩岸政府文攻武嚇，但台灣開放探親後，雙方民間敵意大減，也因此營造出和平的契機。有敵意的雙方，因彼此增加交流，破除種種障礙與困難，進而深入認識產生化學變化朝和平邁進，因此和平絕不是求來的。

張雅屏指出，兩岸間由去冰到交流甚至曾經水乳交融，近幾年民間卻在極短時間彼此不屑甚至叫陣，起因除了官方停止互動，對照過去戰史，往往是團體內部競相比誰比較激進，而與外部敵對力量擦搶走火起衝突，例如一戰的歐洲局勢，與二戰前德國民主程序產生的納粹。

他說，當前，國內兩個主要政黨的兩岸態度是否正走向比誰對陸更強硬？國民黨沒有別的方式爭取民眾認同嗎？也許可以硬中帶軟，硬的部分在捍衛中華民國生存上可以批紅打綠，軟的部分則是強調走和平路線，更需要交流溝通推動兩岸停戰協議。

張雅屏強調，在追求和平為前提，大陸沒有必然要打台灣，但台灣內更沒必要比誰更反中。

(中時 )