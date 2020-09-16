高樹鄉呂姓男子13日凌晨酒後，想起國中遭同校朱姓學長罷凌，隨即聚眾前往對方家中討公道，朱男母親出面勸說時意外遭到對方以圓鍬敲中腦部造成腦震盪，警方聞訊隨即出動快打部隊，現場共逮獲13人。

警方指出，13日凌晨1時許，接獲民眾報案指出，高樹鄉南興路某處民宅前，發生打架鬥毆案件，經了解呂男當晚與同村友人舉辦烤肉慶生，席間回憶想起國中時期，遭同校朱姓學長霸凌，幾杯黃湯下肚後，越想越不甘心，邀集在場友人，烙人一同前往朱姓被害人家中理論。

朱男母親見狀趕緊叫兒子進門，自己外出勸和，但一行人氣焰囂張，拿起圓鍬就朝門外木櫃、大門砸去，卻意外打到朱男母親，警方快打部隊到場時，以呂男為首的13名犯嫌一哄而散，經調閱相關路口監視器，過濾可疑人車，短短數小時內循線逮人，詢後依妨害秩序、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送屏檢。

地方人士透露，呂男父親是鄉內鄉民代表，被打的朱家則是前村長，都是地方名人，會發生鬥毆衝突，讓純樸小鎮議論紛紛。

(中時 )