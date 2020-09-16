男子因生活作息不正常，竟出現黑色舌苔，刷都刷不掉。（圖／Shutterstock）

舌頭可透露出健康狀態！外科醫師陳榮堅在節目上分享，40多歲男性生活習慣差，本身有菸酒習慣、睡眠也不正常，後來竟出現黑色舌苔，怎麼刷都刷不掉，醫生一看嚇歪，趕緊安排胃鏡檢查，驚見整排食道內部都是白色、白色的黴菌感染。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》上分享，有位40多歲的男性，本身有抽菸喝酒的習慣，且因生活工作壓力大，睡眠也有些不正常。由於該患者一直都有上腹疼痛、火燒心的症狀，因此過去就醫時，不斷被建議去照胃鏡，但他始終沒去做。

陳榮堅表示，後來該患者出現喘、爬樓梯不舒服的狀況，由於該患者有些福態，因此便替他安排檢查，結果他的BMI指數也才29左右，只是有些過重，但還不到病態性肥胖，且血壓、血脂、心電圖和胸腔X光檢查都沒問題。

陳榮堅也說，當他百思不得其解時，病人主動透露，他的舌頭是黑色的，每天早上刷牙都刷不掉。醫師指出，這多是黴菌感染，最常見的就是「念珠菌感染」，因此替其安排胃鏡檢查，竟發現整排食道內都是白色、黑色的黴菌感染潰瘍，另也糾出火燒心和喘的原因，都是整排縱膈腔感染所致。

陳榮堅補充，有此狀況，多是肝臟或腎臟有問題、或有糖尿病相關，再來則是免疫力較差，初期還曾懷疑男子是否有愛滋病，所幸結果呈陰性。因此推斷患者單純為生活習慣不好，加上睡眠差及壓力造成，後來也透過服用抗黴菌藥物慢慢康復。

(中時新聞網)