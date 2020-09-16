女生與男同事（或主管）出差，通常都會各訂１間房，但一名男網友在PTT發文表示，朋友的女友與主管出差，卻只訂一個房間，還跟男友保證「會穿套裝、不會換睡衣睡覺」。不料許多網友都不相信，有人回應說：「穿套裝才危險啊！」。

原PO發文表示，朋友的女友與主管到台北出差，公司為了省經費，只訂1間房間，朋友的女友還安慰「不用擔心，是２張床」，並打包票「我睡覺不會換睡衣，只會穿套裝，而且很多公司都是這樣，很正常」。這是真的嗎？

網友對此回應「套裝更危險啊」、「穿套裝會更激發獸性喔」、「先檢查是否有備異常數量的絲襪」、「有些商務旅館還是透明玻璃浴室，１男１女住同間不言而喻」、「OL當然是穿套裝啊！還要黑絲襪」、

不過也有人認真回應「什麼野雞公司，辭一辭吧」、「到底多窮？連幫女友另開1間房的錢都沒有嗎」、「２個男生都會分開了，哪間公司這麼摳」、「什麼爛公司允許男女同事出差同房」、「沒有１家公司出差是男女同１間房的啦」。

(中時新聞網)