台灣陸續查獲進口大陸製口罩混充「MIT」口罩，或一般口罩假冒醫療口罩販售，引發軒然大波，各界檢討聲浪不斷出現，而陸製口罩也成為議論對象。有藥師則認為，部分業者的摻混行為，已引起消費者對陸製口罩的不信任，但大多數陸製口罩都沒問題，關鍵在政府的管理機制出了差錯。對此，「韓家軍」國民黨中央委員徐正文則在臉書說，「爭議不在大陸製造，而是政治掩蓋品質」。

開業藥師沈采穎指出，自疫情爆發前，陸製口罩就是一般通路的販售主力，有部分業者被揭發摻混陸製口罩偽標台灣製，是因政府沒盡到把關義務，未做好流向管控所致，與陸製口罩無關。

針對假口罩風波，徐正文今(16日)在臉書寫下，「大陸口罩銷200國，歐美日青睞，爭議不在大陸製造，而是政治掩蓋品質，就像小明及陸配不准回台一樣！大家說對嗎？」而這篇貼文曝光後，也引起許多人討論，很多人都紛紛表達想法，有人認為「所以我手上有加利口罩，根本不以為意」、「沒錯」、「非常同意，先告訴我品質水準，別一昧用政治形態否定」。

另外，食品藥物管理署為方便民眾辨識口罩是否為國內產製之醫用口罩，以保障國人權益，則是規範自17日起，國內產製之平面式醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」(即Medical Device之縮寫)及「Made In Taiwan」。

(中時新聞網)