遠傳(4904)長期投入原鄉智慧部落，今年再度完成位於宜蘭縣南澳鄉的「Aynomi愛南澳」以及台東縣卑南鄉的「卑南、卑南」2處智慧部落的建置，透過導入數位工具、串接雲端資源，並派出專業講師現場實地教學，讓原鄉部落能以更便利的方式紀錄與傳承文化，並在教育、健康照護、觀光旅遊等方面數位化，縮短數位落差，提升部落族人生活品質。

遠傳企業暨國際事業群副總李裕泰表示，原住民文化的傳承，口述歷史是很重要的一環，隨著時代變遷，許多原住民青年未長住原鄉部落，而透過數位工具紀錄部落生活、節慶，則有利於生活智慧、傳統文化保存；遠傳專案團隊多次前往部落，除了建置硬體設施、網路環境之外，更由專業講師針對空拍機、360環景攝影機、雲端上傳、社群經營等項目教學，讓原鄉族人能自己掌握智慧與文化的傳承，也可讓遊客更深入了解部落特色文化，規畫深度旅遊，促進部落發展。

李裕泰進一步指出，原鄉數位建設不只是提供資訊設備，而是硬體、軟體、網路、應用都要符合部落族人的實際需求，例如有些祭典不開放外族觀禮，族人必須自行操作數位工具拍攝、紀錄文化；遠傳不僅具有大人物(大數據、人工智慧、物聯網)與雲端專長，更以部落的需求為出發點，智慧部落象徵原住民文化傳承的數位化，遠傳對於成為原鄉數位生活的最佳夥伴感到高興。

原住民族委員會2016年起推動「智慧部落計畫」，從部落健康照護、數位科技應用、分享部落生活智慧、部落智慧行銷4個面向，結合物聯網及數位工具打造多功能文化場域。遠傳過去已陸續協助原鄉建置「台中美巴辛」、「阿里山鄒阿兜」2處智慧部落，今年再完成2處智慧部落，包括泰雅、鄒、卑南等多元族群文化，顯示遠傳多年耕耘原鄉智慧部落的決心。

(時報資訊)