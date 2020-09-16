美國消費電子巨擘蘋果公司周二（9月15日）舉行線上秋季新品發表會，推出一系列軟硬體新產品，包括Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第8代iPad（8th-generation iPad）、新款iPad Air、健身服務Fitness+，以及備受期待的訂閱套餐服務Apple One。

除此之外，蘋果宣布新一代作業系統iOS 14於周三推出，將提供許多新功能，包括小工具（widgets）、組織主螢幕的新方法，以及加強安全性等。

如同蘋果此前透露的訊息，新一代iPhone並未在這場發表會上亮相。iPhone 12料將於未來幾周發布，市場普遍預期可能在下個月。 蘋果周二發表新一代智慧錶Apple Watch Series 6，主打能監測用戶的血氧值，並在15秒內取得測量值。新錶售價自399美元起跳，且將首次提供藍色與紅色兩種選擇。 Apple Watch SE是一款全新、平價款蘋果錶，售價自279美元起跳，提供cellular與Wi-Fi兩種行動通訊機型。此外，Apple Watch SE內建一項名為「家庭設定」（Family Setup）的新功能，讓兒童與年長者在沒有iPhone手機的情況下使用此款蘋果錶。

蘋果推出最平價款iPad平板電腦的新版本－iPad第8代，採用A12仿生晶片，並可加選供校園使用的強化版機殼，此款iPad也支援Apple Pencil，售價仍訂為329美元，校園版售價為299美元，自即日起開放訂購，並於周五正式在商店開賣。蘋果執行長庫克表示，過去10年蘋果賣出了5億台iPad。

新一代iPad Air則提供玫瑰金、銀色、太空灰、綠色與藍色等五種不同顏色選項，且螢幕升級為窄邊框設計，定價自599美元起跳，於下個月正式開賣。新iPad Air首度在電源鍵裡，內建新一代Touch ID指紋感測器，此外該款平板採用台積電5奈米製程生產的A14處理器，運算速度比前一代快上40%，這是新款iPad首度領先新款iPhone，採用蘋果功能最強大的晶片。新iPad Air支援第二代Apple Pencil與Magic Keyboard，且改採用USB-C連接埠，而非蘋果專有的Lightning。

在軟體方面，蘋果為Apple Watch推出健身服務Fitness+，可以連結Apple Watch用戶與健身教練。用戶可以在iPhone、iPad或Apple TV上取得一系列健身影片目錄，並同步到蘋果錶上。Fitness+每周發布新的健身影片。受此消息打擊，有健身界蘋果之稱的Peloton股價一度下挫約5%。

而千呼萬喚始出來的蘋果訂閱套裝服務Apple One提供三種組合包套方案，個人版內含Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade與iCloud服務，月費訂為14.95美元。家庭版的app組合與個人版一樣，但最多可供五個家族成員使用，月費訂為19.95美元。高階版套餐除了上述服務之外，再加上Apple News+、最新推出的Fitness+，月費為29.95美元。

(時報資訊)