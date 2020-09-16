蘋果發表新款平板率先採用台積電(2330)5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電ADR大漲6.65%且收盤價再創新高，台積電今跳空開高15元至460元，漲幅逾3%，也帶動台股大漲逾百點開出。

台積電股價曾於7月28日早盤創下466元新高，今早最高462元，距離最高點僅有4元差距。

蘋果15日舉行了虛擬產品發表大會，展示最新系列的Apple Watch智慧型手錶、iPad Air等新品，蘋果此次宣布在新款iPad Air率先採用A14 Bionic處理器，預計接下來在10月揭曉的新款iPhone 12，同樣將搭載此款處理器。

在蘋果更新版iPad Air採用最新A14 Bionic處理器之後，台積電ADR大漲6.65%、收85.85美元，創歷史收盤新高，漲幅居費半30支成分股之冠。

台積電ADR周二收盤創下85.85美元新高，漲5.35美元，漲幅6.65%，換算每股為新台幣504.45元。台積電周二在台股收盤價為445元。

台積電8月營收1228.78億元，創新高，月增16%，較去年同期增加15.8%。台積電第三季展望樂觀，預估營收將季增約9%再創新高。

台積電即將於明(17日)天，將除息2.5元。除息行情於本周一起逐步暖身。

(時報資訊)