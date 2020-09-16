英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）為電池管理、AC/DC電源轉換、Wi-Fi、BLE(藍牙低功耗)方案的領先供應商，今天與領先的車載資通訊娛樂系統（In-Vehicle Infortainment，IVI）和駕駛艙解決方案SoC供應商Telechips共同宣布，Dialog將成為Telechips新型Dolphin + QD（TCC8059）、Dolphin 3E（TCC8053）/ Dolphin 3M（TCC8050）和Dolphin 3H（TCC8060）平台的首選電源管理合作夥伴。擴大的合作夥伴關係建立在Telechips Dolphin+ 汽車平台的合作基礎上，並聚焦於下一代功能安全的智慧型資訊娛樂，儀表板，抬頭顯示器和整合式駕駛艙電子控制單元（ECU）。

Dialog的量身訂做(exact fit)電源解決方案包括DA9062-A系統PMIC和最近發布的DA9130-A和DA9131-A輔助PMIC。這些經過AEC-Q100 2級認證的高度整合設備可提供21.5安培的電流，協助新的Telechips平台提供最佳效能。此外，Dolphin 3平台使用動態電壓縮放（DVS）來減少SoC功耗和熱足跡，此一功能特色，以及其他像可編程的睡眠模式等省電功能，均可透過Dialog電源解決方案輕鬆支援達成。

Dialog資深副總裁暨汽車事業部門總經理Tom Sandoval表示，我們與Telechips不斷擴展的合作夥伴關係將造福汽車電子供應商，因為他們始終要求在極具競爭力的成本下提供高效能、功能豐富的SoC平台。 Dialog的PMIC解決方案具有獨特的能力，可以提供Telechips客戶所需的靈活性、可擴展性和自動分級可靠性。

新的Dolphin系列產品的最大優勢是無需管理程序(hypervisor)的座艙，使用戶無需管理程序(hypervisor)即可在CortexR-A72和CortexR-A53CPU上同時使用2個操作系統。 Dolphin3不僅具有高GPU效能，而且具有出色的VPU。汽車客戶可以使用DP1.4，Open LDI，MIPI-CSI2體驗豐富生動的圖形用戶界面，並可以透過視覺處理來操作多個顯示器和相機。此外，Telechips Dolphin3解決方案可以運行汽車級作業系統，例如Android，LinuxR，QNX和GreenHillsR。最後，Dolphin系列設備還滿足完整的EVITA，中文加密，AEC-Q100和ASIL B功能安全要求。

Telechips USA，Inc.執行長Steve Wahl表示，由於我們的客戶需求從入門等級到高階解決方案都有，我們很幸運擁有Dialog的Flexible / Scalable電源解決方案。 Telechips透過Dialog系列PMIC提供了差異化的互聯汽車平台，能滿足各種成本和效能等級需求。

DA9062-A系統PMIC，DA9130-A輔助PMIC和DA9131-A輔助PMIC具有顯著的可擴展性和靈活性優勢，同時可在高溫環境中分散散熱。 內建的可配置性引擎為系統設計人員提供了輕鬆解決其電源排序、散熱和系統控制難題的能力。直覺的GUI（Smart Canvas）簡化了客製過程，輕鬆實現”量身訂做(exact fit)”的電源管理解決方案。最終結果是一個高度優化，且具有成本效益的電源管理解決方案，可打造最具競爭力的差異化系統設計。所有產品均可作為完全符合AEC-Q100 2級標準的設備使用。

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