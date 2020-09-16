「走音天后」郁方2006年和斐儷珠寶小開陳昱羲（Steven）結婚，兩人育有兩子一女，日前卻爆出老公在郁方南下拍戲期間，和女助理互動親密、曖昧失婚名媛錢德月，雖然郁方已出面為老公澄清，14年豪門婚姻狀態仍受外界關切。

郁方夜店結緣陳昱羲，嫁入豪門後沒有婆媳問題，她經常嘴甜討好公婆，也很會馴夫，2019年錄影節目《一袋女王》時被何如芸爆料是「性愛機器」，原來有天郁方老公回家喊累，希望妻子能幫忙按摩，郁方馬上撒嬌說自己不會，要老公指導，老公認真的在她身上示範後，再度要求郁方按摩，沒想到郁方嬌嗔回應：「好累喔！那你還是上我好了！」郁方被爆料後，連忙解釋只是跟老公開玩笑，純屬夫妻情趣。

除了懂得抓住老公的心，郁方也分享過與公婆的相處之道，根據《聯合報》報導，婚後郁方常常貼心的為公婆料理早餐，也會做足面子讓兩老開心，「公婆開心死了，這年紀，比得不是兒子多能幹、孫子多聰明，而是媳婦貼不貼心，這些舉手之勞的小事，讓他們很有面子。」

如今老公被拍到醉後醜態、緊黏女助理等，郁方平淡的表示珠寶業的員工幾乎都是女性，助理每天要處理很多事情，「這種小事不會放在心上」。

(中時新聞網)