高雄市長補選，民進黨陳其邁得到67萬1804票奪下寶座，國民黨李眉蓁則獲24萬8478票，民眾黨吳益政僅3萬8960票。然而，高雄補選後30日，臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析台灣政黨聲量，發現國民黨聲量雖然最大，卻仍陷高度負面形象，民進黨補選後，在各政黨之中，較持平而未有突顯。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」稍早貼出高雄補選後30日台灣政黨聲量。該粉專指出，若檢視觀察高雄市長補選後近30日的政黨聲量，可以發現，國民黨聲量雖然最大，但被纏在各種負面新聞、黨內鬥爭、議題無法有效攻擊等問題上。聲量高，但實際上仍以負面為主。以綜合Google SERP指標、新聞聲量指標等數據來看，近30天的政黨聲量，國民黨達46.86%、民主進步黨30.99%、台灣民眾黨9.31%、時代力量 New Power Party8.93%、台灣基進1.97%、新黨打假除亂1.93%。

該粉專分析指出，國民黨補選失利後，持續陷入黨內路線歧異，對美豬、美牛議題無法有效攻擊。前總統馬英九雖力戰總統蔡英文，但對國民黨整體沒有正面拉抬。國民黨聲量最高，但其實滿是負面聲量。至於民眾黨在補選後陷入低迷，顯示台北市長柯文哲投入大大小小補選的競選策略失利，也陷入內部鬥爭的內耗。此時的民眾黨，負面檢討的聲量不斷。

至於時代力量，該粉專分析認為，除了選前收賄案負面影響，選後錄音檔風波，再次重創形象，負面聲量高漲。而民進黨在補選後，埋沒在其他黨內部爭議的聲量，疫情與口罩的問題也處置尚可，在各政黨之中，較持平而未有突顯。台灣基進雖然罷韓有成，但隨著補選結束後，暫時尚未取得新的政治聲量位置。新黨則持續泡沫中。

(中時新聞網)