台中市建設局長陳大田近來遭人一路從台中拍到嘉義，鎖定生活作息的手法啟疑竇；陳大田16日表示，假日或個人行程自付油資且依相關規定辦理，有心人士刻意混淆視聽，並長期跟監攝像，已造成家庭和同仁心生恐懼，他將依法提出妨害祕密及妨害名譽之告訴。

陳大田才剛完成獲市長盧秀燕肯定的大智路打通台中火車站前後站、東區台糖湖水生態更新，成打卡熱點等建設、水湳經貿園區中央公園等重大建設、路平計畫、美樂地公園改頭換面等有感建設。

但隨之前曾出現顧問公司派遣人力，在市府各機關出現的脫序行徑，遭爆料上周刊的「俏祕書」事件，指該名女性派遣人力上班涉飲酒，稱被「帶出場」，還穿著清涼自拍照，影響形象。

最近又有人在臉書不公開社團「爆料公社」及向媒體投訴，針對性也引發市府起疑，難道是擋人財路，以建設局上百億建設經費，或局內有人內神通外鬼，爆料一波又一波，正深入調查是否有刻意操作跡象。

陳大田對此表示，針對《爆料公社》內文指出相關質疑，是不了解市府座車使用規定及政務官職務，他身為政務官，無分假日24小時待命服勤，依據《台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點》，公務用車得視實際需要自行決定停放地點，及供首長使用的車輛得專用借用。

陳大田強調，依規定公務車使用無違反使用之規定，即使假日或個人行程，他都自付油資且依相關規定辦理。

他說，因為建設局行程常有到山區或工地等特殊需求，所以該局祕書室基於業務需要，歷任建設局長，都是租賃休旅傳動車輛作為公務用車。

至於有人爆料他利用中午休息時間赴銀行，陳大田解釋是與妻子辦理監察院囑托財產申報與信託需要，夫妻需一同申報，而進行帳戶的整理與清結。

「本人強調處事皆以公務為重，戮力從公，謹守分際」，陳大田說，座車使用符合法規及歷來慣例，有心人士刻意混淆視聽，並長期跟監攝像，「已造成我的家庭和同仁心生恐懼，本人將依法提出妨害秘密及妨害名譽之告訴」。

台中市政府表示，市府府政務官，無分假日24小時待命服勤，依據《台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點》，局處長公務坐車得視實際需要自行決定停放地點，供首長使用的車輛亦得專用借用。

市府也強調，將持續宣導公務車使用規範，避免引發外界疑慮。

(中時 )