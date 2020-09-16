美國駐中國大使布蘭斯塔德突然宣布下個月離任，引發不少臆測。美國國務卿蓬佩奧14日受訪表示，布蘭斯塔德想歸國已有一段時間，他的離任與被人民日報拒登投書無關。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日清晨突然推文，感謝美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）過去3年多對美中關係再平衡做出貢獻。美國駐中國大使館隨後發聲明，證實布蘭斯塔德將在下月初離任，但未說明離任原因。

蓬佩奧14日晚間接受福斯新聞台（Fox News）訪問，被問到布蘭斯塔德為何突然離任時表示，布蘭斯塔德過去幾年以令人難以置信的方式，效命總統與國務院團隊。他協助川普政府執行與美國歷任政府完全不同的對中作為，工作表現傑出。

蓬佩奧透露，布蘭斯塔德想歸國已有一段時間，他希望回到愛阿華州重拾以前做的事，「我感謝布蘭斯塔德的付出，他離開後，我相信他的團隊會繼續努力向前。」

主持人緊接著追問，中共黨媒「人民日報」近日拒絕刊登布蘭斯塔德投書，是否有跡象顯示這與他離任有關。

蓬佩奧強調：「不，我不覺得這有任何關係。但我認為中共拒絕讓布蘭斯塔德有機會投書，向中國人民說明美國政策的作法，足以說明中國社會的現況。」

蓬佩奧9日因「人民日報」拒絕刊登布蘭斯塔德投書，再次槓上中國。他直批，此舉再次暴露出北京畏懼自由言論及思想辯論，及其抱怨他國沒有給予公平互惠待遇時的虛偽性。

根據美國國務院公布的投書內容，布蘭斯塔德在文中闡述美中關係越來越不平衡，並舉美國公司、記者及外交官等在中國所受的不平等待遇為例。他並指控：「中國政府在從我們的開放獲益的同時利用了我們的開放，以一種與國際準則越來越不一致的方式。」

由於美中關係近期降至冰點，部分人士猜測布蘭斯塔德的離任，可能代表美方打算「實質降級」與中國外交關係。不過，美國有線電視新聞網（CNN）引述多位不具名美國官員透露，布蘭斯塔德原本計劃美國11月大選後再歸國，但川普希望他回來替他競選。

川普2016年12月提名布蘭斯塔德擔任駐北京大使，因為看重他與中國國家主席習近平的好交情。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，布蘭斯塔德雖沒有外交背景，但他過去曾因貿易關係訪問中國；1985年還只是河北省正定縣委書記的習近平首度訪美，當時擔任愛阿華州州長的布蘭斯塔德特別接待他。

不過，布蘭斯塔德到任沒多久，美中關係就先後因貿易戰、香港新疆人權、5G資安、新聞自由及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情等爭議急速惡化。美方7月底更以涉及間諜行動為由，罕見要求中國駐休士頓總領事館72小時內關閉。

(中時新聞網)