市區車位常常是一位難求，一排機車格常常會一格多台機車；又或者有些民眾則會冒著被開單的風險。日前有網友分享，他在街道上看到一台機車上面掛著一張斗大的「告示牌」，怒嗆檢舉達人，一票網友看了超怒，並直呼「這種的我一定檢舉」。

原PO在《爆怨公社》分享一張照片，表示日前在路邊看到一台機車的車牌上，掛著一張「告示牌」，以44字警告檢舉達人，只見內容寫道「看什麼看就是你，對不對？對不對？你拍不到了吧，哈。上班時間還要被檢舉檢舉檢舉，真的很夭壽夭壽夭壽。」

原PO表明自己並不是檢舉達人，只是一早撇見並跟著「告示牌」念了一次，讓他感覺非常幽默，讓一早的瞌睡蟲都因此不見，還省去一罐蠻牛的錢，而車主充滿怨念地重複三次夭壽，讓他忍不住想要了解，若是檢舉達人因此掀起了這張「告示牌」是否觸犯了強制罪？

車主以44字怒嗆檢舉達人，但網友看到都覺得很憤怒，表示違停還如此。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看到照片後，紛紛表示「不貼還好，一貼就會更想檢舉」、「這種的不檢舉對不起全宇宙」、「有時間做這個遮牌，沒時間找車位」。而也其他網友認為，其實遮掩車牌的罰金恐怕比違停還要更重；甚至有人留言表示會把它當作贓車，交由警方處理，更說道「我如果是警察，看見『遮牌』一定會非常有興趣。」

(中時新聞網)